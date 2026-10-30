La vente difficile de Romelu Lukaku

Mieux qu’un bon coup sur Vinted. Dans le podcast Colpi Da Maestro, Giovanni Manna se réjouit de s’être débarrassé de Romelu Lukaku , claquant au passage que le buteur des Diables rouges avait tendance à ne penser qu’à sa gueule. Pour rappel, le grand bonhomme a vécu une saison plus compliquée après avoir remporté la Serie A avec le Napoli en 2025.

« La situation était assez compliquée, car les footballeurs sont un peu égoïstes , explique le directeur de Naples à propos de la rééducation de Big Rom, que ce dernier a préféré effectuer à Anvers. Comme tout le monde. Il ne pensait qu’à la Coupe du monde et à ce qui était le mieux pour y parvenir, tandis que nous, nous nous battions pour nous qualifier en Ligue des champions. Mais c’est le football… » …

SW pour SOFOOT.com