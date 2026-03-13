Téléfoot sur TF1 le dimanche, c’est vraiment fini
Le crépuscule de la messe footballistique du dimanche. Téléfoot , l’emblématique rendez-vous football de TF1, s’arrêtera bien à la fin de la saison , rapporte Paris Match ce vendredi.
Face à la chute des audiences et l’émergence du numérique, l’émission du dimanche 11 heures devrait trouver un second souffle sur la plateforme TF1+ à la rentrée, comme l’annonçait L’Équipe il y a quelques semaines.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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