Álvaro Arbeloa déclare sa flamme à deux joueurs de son équipe

Le nouvel album de Bruno Mars ne s’écoute plus quand on a entendu de telles déclarations d’amour. Si Thibaut Courtois a pu compter les brins de pelouse lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-0), il n’avait pas besoin de sortir le grand jeu pour charmer son entraîneur Álvaro Arbeloa. L’ancien latéral droit des Merengues est bien épris du géant belge depuis longtemps.

En conférence de presse, le coach madrilène s’enflamme : « J’ai joué avec certains des meilleurs gardiens du monde. Je pense qu’ils n’ont pas seulement été parmi les meilleurs gardiens du monde, mais qu’ils ont été considérés comme certains des meilleurs gardiens de l’histoire, mais ce que fait Thibaut Courtois je ne l’ai vu chez personne. Je l’ai dit l’autre jour et je le maintiens : pour moi, il n’y a pas de débat avec aucun gardien et nous sommes sûrement face au meilleur gardien de l’histoire du Real Madrid. » …

SW pour SOFOOT.com