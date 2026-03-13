Brice Samba vient au chevet de Lucas Chevalier

Les gardiens encore au secours des gardiens. Deux jours avant l’excitant Rennes-Lille, Brice Samba était devant la presse ce vendredi après-midi. Le gardien breton a notamment évoqué sa possible sélection à la Coupe du monde 2026. « Depuis que je suis entré en sélection, je n’ai manqué aucun rassemblement donc c’est de bon augure », affirme Samba d’après des propos partagés par le site du 5 e de Ligue 1. « Je sais ce qu’il faut mettre en place. Ce serait un rêve de gosse de participer à cette Coupe du Monde. Je fais mon maximum et je me donne les moyens pour y être.»

« On a tous eu cette période-là dans notre carrière »

Numéro 3 lors des derniers rassemblements de Didier Deschamps, Brice Samba est allé au secours du gardien de l’Équipe de France , Lucas Chevalier, cireur du banc du PSG en ce moment. « Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c’est vrai que ce n’est pas facile, son cas, parce qu’on aspire tous à jouer. C’est un très grand bosseur, bien sûr, il n’espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c’est quelqu’un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière. Je ne suis pas inquiet pour lui », ajoute-t-il dans des propos recueillis par L’Équipe à six jours de la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde.…

MBC pour SOFOOT.com