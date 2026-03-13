Petite embrouille entre Valentín Barco et Samir El Mourabet

Les cigognes se prennent le bec. Après la victoire 1-2 de Strasbourg à Rijeka lors du 8 e de finale aller de Ligue Conférence, Valentín Barco et Samir El Mourabet se sont accrochés après une petite engueulade . Guéla Doué a dû intervenir pour les séparer. Le Marocain reprochait sûrement à l’Argentin d’avoir temporisé et cherché une faute avant le coup de sifflet final. Comme quoi, même dans la victoire, les esprits peuvent chauffer.

😬 ENOJO DEL COLO BARCO CON UN COMPAÑERO TRAS EL TRIUNFO DE RACING DE ESTRASBURGO Tras el 2-1 vs. Rijeka por la Conference League, El Mourabet y el Colo tuvieron un encontronazo picante pic.twitter.com/0WXkFfpXLR…

EA pour SOFOOT.com