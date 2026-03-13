Álvaro Arbeloa donne des nouvelle de Kylian Mbappé

Une victoire 3-0 et on en oublierait presque Mbappé. Álvaro Arbeloa a pourtant rappelé en conférence de presse qu’il y avait bien un absent de taille ce mercredi soir : Kylian Mbappé . Toujours sur les rotules à cause d’un genou à rafistoler, le capitaine des Bleus devrait aussi être forfait pour la réception d’Elche en Liga.

En revanche, il reste un brin d’espoir pour la Ligue des champions : « Je veux qu’il puisse aller à Manchester, nous allons voir comment il se sent. Dimanche nous prendrons une décision . Il va de mieux en mieux chaque jour, son évolution est celle que nous attendions. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le vois très bien. Il ne sera pas là demain mais j’ai confiance pour qu’il voyage à Manchester. J’espère qu’il pourra être là, ensuite nous verrons avec la France. » …

SW pour SOFOOT.com