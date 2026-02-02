 Aller au contenu principal
Pétard lancé sur le gardien de Crémone : le président de l'Inter ne cherche pas d'excuse à ses supporters
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 10:31

Pétard lancé sur le gardien de Crémone : le président de l'Inter ne cherche pas d'excuse à ses supporters

Pétard lancé sur le gardien de Crémone : le président de l'Inter ne cherche pas d'excuse à ses supporters

Toujours un pour gâcher la fête. La rencontre Cremonese-Inter (0-2) dimanche, pour la 23 e journée de Serie A, aurait pu se dérouler sans encombre. Mais quelques minutes après la reprise de la seconde période, un pétard lancé depuis le parcage intériste est venu s’écraser sur la jambe d’Emil Audero, pris dans un nuage de fumé. Plus de peur que de mal finalement pour le gardien indonesien de Crémone, qui a repris son poste après plusieurs secondes au sol.

🥺 This is the scary moment @Inter's match at @USCremonese is halted after home 'keeper Emil Audero is hit by a flare | 🎥 Full H/L 👉🏻 https://t.co/6bEAiJZ2pf pic.twitter.com/CQNYbqhkPa…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
