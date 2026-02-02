Rodri et Pep Guardiola fustigent l’arbitrage en Premier League

Le tonnerre gronde chez les SkyBlues . À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2), Rodri s’est empressé de crier au scandale auprès des médias présents. Et pour cause, The Independent rapporte que le premier but des Spurs n’aurait pas dû être validé selon le milieu espagnol. « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre, s’est insurgé le Ballon d’or 2024. Pour moi, ce n’est pas juste.»

SW pour SOFOOT.com