Rodri et Pep Guardiola fustigent l’arbitrage en Premier League
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 10:47

Le tonnerre gronde chez les SkyBlues . À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2), Rodri s’est empressé de crier au scandale auprès des médias présents. Et pour cause, The Independent rapporte que le premier but des Spurs n’aurait pas dû être validé selon le milieu espagnol. « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre, s’est insurgé le Ballon d’or 2024. Pour moi, ce n’est pas juste.»

‘It’s a CLEAR FOUL! They don’t want us to win.’ 😡 Rodri was left absolutely fuming after believing Spurs’ first goal should not have stood. ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/cazNAllyx2…

SW pour SOFOOT.com

