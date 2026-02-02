Deux départs et une arrivée à l'OM

Un transfert Abdellicieux, une inconnue. Après sa triste semaine, l’OM s’active sur le mercato d’hiver. C’est désormais officiel, le milieu de terrain Himad Abdelli débarque d’Angers . Il quitte le SCO quatre ans après son arrivée, un paquet de roulettes et des beaux souvenirs. Le milieu a un temps été annoncé à Lyon, et n’a pas joué avec le SCO depuis le 12 décembre et une victoire contre Nantes, où il a été grandiose.

Ce n’est pas la seule arrivée à l’OM, puisque le Nigérian Tockhukwu Nnadi a aussi débarqué à la Canebière . Le milieu de terrain arrive de Zulte-Waregem. Les deux joueurs devront rapidement se mettre dans le bain, puisque l’OM joue gros en coupe de France contre Rennes, et se déplace au parc des Princes ce dimanche.…

UL pour SOFOOT.com