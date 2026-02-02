Fenerbahçe a un nouveau Chérif

Un adolescent dans la ligue des vétérans ? Comme l’ont annoncé Angers SCO et Fenerbahçe dimanche soir, le jeune Sidiki Chérif, âgé de 19 ans, rejoint les rives du Bosphore .

Après des rumeurs évoquant un possible transfert au Paris FC en début de mercato, le SCO et le club turc ont officialisé l’arrivée de l’attaquant à Istanbul sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison . Toutefois, Angers évoque une obligation d’achat, tandis que le communiqué des turcs fait état d’une option d’achat. Selon Ouest-France , le prêt de six mois s’élèverait à quatre millions d’euros. L’obligation d’achat serait fixée à environ 18 millions d’euros et lierait le joueur à Fenerbahçe jusqu’en 2030. Grâce à près de trois millions d’euros de bonus, le montant total de l’opération pourrait atteindre presque 25 millions d’euros .…

JE pour SOFOOT.com