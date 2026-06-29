PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Lisa Cook, de la Fed, est entrée dans l'histoire avant même de se mesurer à Trump

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* La Cour suprême rejette la tentative de Trump de limoger Cook

* Trump a été le premier président à tenter de révoquer un responsable de la Fed

* Nommée par Biden, Mme Cook était la première femme noire à occuper le poste de gouverneur de la Fed

* La personne nommée par Trump a formulé des allégations non prouvées de fraude hypothécaire

* Mme Cook s'est imposée comme une voix « faucon » au sein de la banque centrale

par Ann Saphir

La gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook a été la première responsable de la banque centrale américaine à être visée par un président en vue d’un licenciement . Elle a l’habitude d’être la première, et d’être prise pour cible.

Fille d’une mère professeure en soins infirmiers et d’un père aumônier d’hôpital, Lisa Cook et ses sœurs ont été parmi les premières élèves noires à mettre fin à la ségrégation dans les écoles qu’elles fréquentaient à Milledgeville, une ville rurale de Géorgie. Âgée de 61 ans, Lisa Cook a confié lors d’entretiens qu’elle portait encore des cicatrices au-dessus de l’œil droit et sur la jambe, suite aux coups qu’elle avait subis à cette époque.

Après avoir étudié la philosophie et la physique au Spelman College, Mme Cook a été la première diplômée de cet établissement historiquement réservé aux femmes noires d’Atlanta à remporter la prestigieuse bourse Marshall, qui lui a permis de financer une année d’études à l’université d’Oxford.

ASCENSION DU KILIMANDJARO

Plus tard, au Sénégal, Mme Cook s’est surprise à s’interroger sur l’économie: pourquoi, par exemple, les stylos à bille y coûtaient-ils 100 fois plus cher qu’aux États-Unis? Elle a pris la décision de se réorienter vers cette discipline après avoir gravi le mont Kilimandjaro en compagnie d’un économiste britannique qui l’a encouragée.

Elle a franchi une nouvelle barrière lorsque le président démocrate Joe Biden l’a nommée en 2022, faisant d’elle la première femme noire à siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed, apportant ainsi à la banque centrale américaine ce que la Maison Blanche a qualifié à l’époque de «diversité attendue depuis longtemps». La vice-présidente Kamala Harris a exprimé le 51e vote décisif au Sénat américain pour garantir sa confirmation après un processus d’approbation controversé au cours duquel les républicains avaient laissé entendre que Mme Cook n’était pas qualifiée et qu’elle ferait preuve de laxisme face à l’inflation.

En août 2025, le président républicain Donald Trump a tenté de la révoquer de la Fed — une institution créée par le Congrès pour être à l’abri de toute ingérence politique —, mais son initiative a été rapidement bloquée par les tribunaux, et elle a déposé un recours judiciaire.

Lundi, la Cour suprême a refusé d’autoriser Trump à révoquer Cook, s’en tenant fermement à la préservation de l’indépendance de la banque centrale.

Mme Cook est devenue un cas d’espèce dans la tentative sans précédent de Trump d’affirmer son contrôle sur la Fed et de repousser les limites du pouvoir présidentiel, ainsi que ce que ses détracteurs considèrent comme un exemple de sa volonté de faire reculer les efforts de l’administration Biden en matière de diversité en évinçant des responsables publics noirs de premier plan.

UNE VOIX FAUCON

Au-delà des enjeux économiques et politiques de son recours contre la décision de Trump, Mme Cook s’est imposée ces derniers mois comme l’une des figures de proue d’un courant de plus en plus « faucon » au sein de la Fed. Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , a été nommé par Trump avec l’attente explicite qu’il abaisse les taux d’intérêt. Lors de la première réunion de politique monétaire de la Fed depuis son accession à la présidence, M. Warsh a présidé la décision, annoncée le 17 juin, de maintenir les taux inchangés, et a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de faire baisser l’inflation.

En mai, Mme Cook a déclaré devant un groupe à l’université de Stanford, en Californie, qu’elle craignait que l’IA ne provoque un nouveau choc inflationniste, et a indiqué qu’elle soutiendrait une hausse des taux si les pressions sur les prix ne s’atténuaient pas rapidement.

L’événement s’est tenu à un pâté de maisons de la Hoover Institution, un think tank à tendance conservatrice où elle a autrefois occupé un poste de chercheuse et où M. Warsh, qui y était également chercheur jusqu’à sa nomination à la présidence de la Fed, avait récemment déclaré que l’IA constituait une force désinflationniste.

Quelques jours plus tard, Mme Cook a assisté à une cérémonie à Boston au cours de laquelle l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, a reçu le prix « Profile in Courage » de la bibliothèque John F. Kennedy pour avoir tenu tête aux menaces de l’administration Trump.

Powell s’est joint à Mme Cook pour assister aux plaidoiries du 22 janvier devant la Cour suprême dans le cadre de l’affaire concernant le recours intenté par Mme Cook contre son licenciement, qu’il a qualifiée d’affaire judiciaire la plus importante pour la Fed depuis sa création en 1913.

Lors de son audition de confirmation au Sénat, Warsh a refusé de défendre Mme Cook, estimant qu’il serait inapproprié de se prononcer sur cette affaire puisqu’il pourrait être partie prenante dans ce dossier.

LES ALLÉGATIONS D’UNE PERSONNE NOMMÉE PAR TRUMP

Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA) nommé par Trump, a demandé l’année dernière au ministère de la Justice d’ouvrir des enquêtes pénales — ce qu’on appelle un « renvoi pénal » — contre Mme Cook et d’autres ennemis présumés du président pour des crimes présumés liés à leurs prêts hypothécaires. Le 2 juin, Trump a nommé M. Pulte au poste de directeur par intérim des services de renseignement nationaux, bien qu’il n’ait aucune expérience en matière de sécurité nationale.

En formulant ses accusations l’année dernière, Pulte a contourné l’inspecteur général de son agence , enfreignant ainsi les règles destinées à garantir que les fonctionnaires fédéraux n’abusent pas de leur pouvoir à des fins partisanes . Peu après, Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux qu’il licenciait Mme Cook pour ce qu’il qualifiait de fausses déclarations dans ses demandes de prêt immobilier.

Mme Cook a qualifié ces allégations d’infondées et de prétexte pour la licencier en raison de divergences sur la politique monétaire. L’autorité fiscale chargée des impôts fonciers à Ann Arbor, dans le Michigan, qui était chargée d’examiner les demandes de Mme Cook concernant une maison dans cette ville, a déclaré à Reuters qu’elle n’avait pas enfreint les règles relatives aux allègements fiscaux , malgré les allégations de M. Pulte.

« UNE DES PERSONNES LES PLUS FORTES »

Avant sa nomination à la Fed, Mme Cook était professeure d’économie à l’université d’État du Michigan et a publié des travaux de recherche sur les disparités raciales ainsi que sur l’impact négatif de la violence anti-Noirs et des inégalités entre les sexes sur l’innovation et la croissance économique.

Elle a été conseillère au sein des équipes de transition présidentielle de Joe Biden et de Barack Obama, et a occupé le poste d’économiste principale au sein du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche de 2011 à 2012 sous la présidence d’Obama, qui fut le premier président noir des États-Unis.

Lisa Cook a obtenu son doctorat en économie à l’université de Californie à Berkeley, où Barry Eichengreen — qui a beaucoup écrit sur les enjeux liés à l’influence des dirigeants politiques sur les décisions de politique monétaire d’une banque centrale — était l’un de ses directeurs de thèse.

"Je sais que Lisa est prudente et intègre", a déclaré Eichengreen à son collègue économiste Paul Krugman lors d’une interview en août 2025. "C’est aussi l’une des personnes les plus solides que je connaisse."