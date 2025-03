Pep Guardiola refuse de distribuer les primes à ses joueurs et à son staff

L’élimination de Manchester City en poules du Mondial des clubs, vous la sentez venir ?

On sait à quel point Guardiola est exigeant envers lui-même et envers les siens. Les Skyblues pourraient gagner environ 97 millions de livres sterling en cas de victoire en Coupe du monde des clubs rapporte la BBC . Une part de ce montant stratosphérique devrait, en temps normal, être reversée aux joueurs en tant que primes de victoire. Interrogé en conférence de presse sur cette éventualité, le génie espagnol s’est montré strict et intransigeant : « On ne mérite pas de primes cette saison. L’argent irait au club. Nous, les joueurs et le staff, ne méritons rien, même pas une montre. » …

RA pour SOFOOT.com