Pep Guardiola est mort ? Vive Pep Enrique !

Alors que l’annus horribilis de Pep Guardiola se poursuit en dévaluant son statut de coach à succès, ses préceptes de jeu sont paradoxalement hissés au plus haut par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ce PSG 2025 ressemblant même furieusement au Barça 2009-2011...

« Je l’ai déjà dit il y a plusieurs mois, je ne suis pas assez bon » , avait déploré Pep Guardiola, juste après le 2-3 de Manchester City face au Real Madrid, à l’aller. Par cette autocritique sans concession d’entraîneur génial ayant perdu son mojo , il avait pris acte d’une saison ratée. Dans le même temps, le PSG de Luis Enrique accentuait sa montée en puissance de façon guardiolesque en mettant KO la Ligue 1 et en atomisant Brest 10-0 en cumulé en C1.

Paris 2025, résurrection du Barça de Pep

Dans les grandes lignes, le PSG actuel de Luis Enrique imite sur beaucoup de points le Barça de Pep 2009-2011. Mêmes 4-3-3 en pointe basse, avec des petits gabarits techniques et mobiles au milieu (Vitinha, Neves, Lee, Zaïre-Emery). Placé parfois en 6 (contre Saint-Brieuc, par exemple), le grand Fabian Ruiz prend lui des airs de Sergio Busquets. On note aussi l’importance des latéraux qui montent et qui font très mal (Abidal/Alba + Dani Alves au Barça, Nuno Mendès + Hakimi à Paris). On observe surtout l’usage intensif du pressing et du contre-pressing hauts et agressifs des Parisiens chers au Barça de Guardiola marqués par une même possession étouffante avec redoublements (70% en moyenne pour Paris, avec une pointe à 75% contre Lyon, dimanche soir). « C’est une culture “Barça ancrée”, résume Philippe Montanier, dont le Valenciennes 2009 a été qualifié de “Barça du Nord”, dans L’Équipe du 28 février. On cherche davantage à faire perdre le ballon qu’à le récupérer avec de l’impact athlétique. Avec une notion de cadrage, d’occupation des espaces, de couverture de chaque adversaire et donc cette obligation d’une vitesse de réaction rapide à la perte. » …

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com