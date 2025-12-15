 Aller au contenu principal
Pep Guardiola en attend plus d'un de ses joueurs
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 11:17

Le retour du meilleur joueur de Premier League 2023-2024 ?

Sur une série de cinq victoires en autant de matchs, Manchester City a peut-être trouvé sa vitesse de croisière cette saison. Un retour en forme difficile à décorréler de celui de Phil Foden , lui aussi revenu à un niveau intéressant avec 10 buts et 4 passes décisives en 21 matchs TCC , après un exercice 2024-2025 très loin de son standing.…

VM pour SOFOOT.com

