information fournie par So Foot • 03/03/2025 à 14:42

Pep Guardiola critique encore les ballons anglais

Qui a dit que Guardiola n’était plus créatif ?

Après la qualification de Manchester City en quart de finale de la FA Cup face à Plymouth Argyle (3-1), Pep Guardiola a mis la responsabilité des difficultés de son équipe sur… le ballon. En effet, certainement à court de mauvaises excuses, c’est le ballon de la marque Mitre qui en a pris pour son grade. « Le ballon n’est pas correct. Je suis désolé. Cela fait des années que cela se produit en FA Cup et en Carabao Cup. Je sais que c’est un business et qu’il y a des accords, mais le ballon n’est pas bon. Vous savez combien de tirs sont passés au-dessus de la barre ? Pas seulement ceux d’Erling (Haaland), regardez les autres matchs. » a-t-il déclaré après le match, selon The Guardian .…

RA pour SOFOOT.com