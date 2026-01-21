Pep Guardiola a trouvé « incroyable » Bodø/Glimt

Soulevés aux aurores (boréales). Pep Guardiola et Manchester City en ont pris plein les yeux en Norvège, prenant un bel éclat contre Bodø/Glimt (3-1). Et l’architecte catalan n’a pas manqué de saluer la prestation adverse. « Défensivement, ils sont incroyables. le même entraîneur depuis six ou sept ans, les mêmes joueurs, cela apporte de la cohérence dans ce qu’ils font, donc tout mon respect » , a-t-il déclaré.

Les Citizens était pourtant prévenus. « Ils ont atteint les demi-finales de la Ligue Europa, ce qui prouve que c’est une très grande équipe, vraiment » continue Guardiola, avant de s’expliquer sur ce qui a coincé : « Ils ferment incroyablement bien dans l’axe, il faut passer sur les côtés, et nous n’avons pas de joueurs capables de gagner un un-contre-un ou de faire un appel dans le dos. C’est pour cela que nous avons eu du mal. » …

MR pour SOFOOT.com