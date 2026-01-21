L'hommage sans langue de bois du propriétaire de Toulon à Rolland Courbis

Le schtroumpf maladroit ? Après la défaite de Toulon face à Saint-Priest en National 2 (1-2) et une longue tirade sur les « remplaçants pas au niveau » , le propriétaire du club Claude Joye a voulu rendre hommage à Rolland Courbis , qui fut joueur du Sporting de 1982 à 1985, puis entraineur de 1986 à 1990 .

Sauf que l’hommage a parfois pris des allures de règlement de comptes posthume. Entre deux pensées pour la famille, Joye ressort les casseroles : « Le premier coach à qui on a mis les menottes devant ses joueurs » , « l’histoire de la caisse noire » … Pas forcément le timing idéal, surtout quand on parle de quelqu’un qui vient de disparaître.…

MH pour SOFOOT.com