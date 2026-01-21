Le gouvernement allemand laissera sa fédération décider d’un boycott du Mondial

C’est l’heure du tour de table. Sur la question d’un boycott du Mondial américain suite aux projets de Donald Trump d’annexer le Groenland, chacun y va de son avis. Si des élus britanniques sont allés dans ce sens, contrairement au ministère des Sports français, le gouvernement allemand préfère pour le moment botter en touche .

Dans un commentaire adressé par mail à l’AFP, la secrétaire d’État aux Sports allemande, Christiane Schenderlein, a affirmé que le gouvernement laissera le choix à la Fédération allemande et à la FIFA de boycotter ou non le Mondial : « Cette évaluation incombe donc aux fédérations concernées, en l’occurrence la DFB et la FIFA. Le gouvernement fédéral acceptera cette appréciation » .…

CMF pour SOFOOT.com