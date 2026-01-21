 Aller au contenu principal
Le Venezuela officialise son nouveau sélectionneur
21/01/2026

Foutue ingérence. Le Venezuela officialise l’arrivée de son nouveau sélectionneur. Il s’agit d’Oswaldo Vizcarrondo, ancien Nantais et Troyen. À 41 ans, il occupe déjà cette fonction depuis septembre, date de l’éviction de l’ancien coach, l’Argentin Fernando Batista. Nicolás Maduro avait demandé l’éviction de l’Argentin parce que la Vinotinto , comme à son habitude, ne s’était pas qualifiée pour le Mondial 2026. Avec le recul, c’était peut être une bonne idée. Vizcarrondo avait alors assuré l’interim contre l’Argentine et le Bélize.

Son objectif ? « Diriger la sélection vénézuélienne »

L’ancien défenseur central réalise son rêve. En 2021, il avait dit à l’excellent site que vous êtes en train de lire que « son objectif était de diriger la sélection vénézuélienne. » Rêve réalisé, après avoir été adjoint dans la région nantaise, entraîneur des féminines du FC Nantes, adjoint du FC Nantes de Pierre Aristouy et sélectionneur des U17 de son pays. « On était heureux ici, la situation au Venezuela s’est compliquée, ça fait longtemps qu’elle l’est. »

UL pour SOFOOT.com

Sport
Venezuela
