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Pep Guardiola a refusé l'Italie à cause de la fatigue
information fournie par So Foot 09/08/2026 à 17:56
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Pep Guardiola a refusé l'Italie à cause de la fatigue

Pep Guardiola a refusé l'Italie à cause de la fatigue

Le football italien à feu et à sang. Directeur technique de la Fédération pendant… seize jours, Paolo Maldini a réglé quelques comptes et livré sa version des faits concernant plusieurs dossiers dans un long entretien au Corriere della Serra . L’ancien défenseur a notamment évoqué l’espoir de voir Pep Guardiola s’assoir sur le banc de la Nazionale . « Il était très tenté et a failli accepter. Il s’était même mis à noter des compositions d’équipe sur des feuilles, assure-t-il. Mais la fatigue a finalement eu raison du rêve. Guardiola sort de dix années épuisantes en Premier League . Il a subi une opération du dos. Il veut se reposer. »

La piste Andrea Pirlo et le divorce avec la fédération

Dans un second temps, Maldini s’est donc retourné vers la piste menant à Andrea Pirlo , finalement abandonnée en raison de ses liens avec une société de paris sportifs russes. « Je dirais que c’était un prétexte. Il était prêt à mettre fin à ses relations avec l’entreprise . On a brandi le code éthique, le décret sur la dignité. Mais s’il y avait eu une réelle volonté de le faire signer en tant que sélectionneur, il n’y aurait pas eu d’obstacles » , assure Maldini.…

TB pour SOFOOT.com

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