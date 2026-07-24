Les méthodes très strictes du nouveau directeur sportif de l'OGC Nice
Pas sur que Mostafa Mohamed aurait apprécié. Pour son retour à Nice en tant que directeur sportif, 17 ans plus tard, Roger Ricort a décidé d’imposer un resserrage de vis à ses joueurs, poussé à l’extrême .
D’après L’Équipe , les joueurs de l’OGC Nice n’ont plus le droit de parler anglais entre eux, sont obligés de pointer tout les matins pour indiquer leur heure d’arrivée à l’entrainement et doivent, dorénavant, manger ensemble tous les midis. Ricort s’inflige également un entretien individuel quotidien avec tous les joueurs de l’effectif.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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