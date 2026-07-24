Les méthodes très strictes du nouveau directeur sportif de l'OGC Nice

Pas sur que Mostafa Mohamed aurait apprécié. Pour son retour à Nice en tant que directeur sportif, 17 ans plus tard, Roger Ricort a décidé d’imposer un resserrage de vis à ses joueurs, poussé à l’extrême .

D’après L’Équipe , les joueurs de l’OGC Nice n’ont plus le droit de parler anglais entre eux, sont obligés de pointer tout les matins pour indiquer leur heure d’arrivée à l’entrainement et doivent, dorénavant, manger ensemble tous les midis. Ricort s’inflige également un entretien individuel quotidien avec tous les joueurs de l’effectif.…

ABS pour SOFOOT.com