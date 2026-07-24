Football/ Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne après la déception du Mondial 2026

La DFB annonce le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football allemande

Jürgen Klopp a été nommé vendredi au poste ‌de sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne avec un contrat de quatre ans, a annoncé la Fédération allemande de ​football (DFB).

La DFB a confié à l'ancien entraîneur de Liverpool et du Borussia Dortmund la mission de mener l'équipe nationale vers une nouvelle ère, après une nouvelle campagne décevante en Coupe du monde.

Jürgen Klopp succède à Julian Nagelsmann, ​qui a quitté ses fonctions après la défaite de la Mannschaft en seizièmes de finale de Coupe du monde face au Paraguay le mois ​dernier, prolongeant la série de mauvaises performances du pays, après ⁠des éliminations dès la phase de poules en 2018 et 2022.

"L’équipe nationale a le pouvoir de ‌nous unir, nous les Allemands, comme presque rien d’autre. C’est exactement ce qui rend cette mission si particulière à mes yeux", a déclaré Jürgen Klopp, qui occupait jusqu’à présent ​le poste de directeur mondial du football ‌chez Red Bull, dans un communiqué.

"Je me réjouis désormais de cette mission particulière ⁠au sein du football allemand, que nous mènerons ensemble avec humilité et patience : former une équipe qui se bat les uns pour les autres, qui prend plaisir à jouer au football et derrière laquelle la population de ⁠notre pays pourra se ‌rallier avec une conviction totale", a-t-il ajouté.

Jürgen Klopp sera secondé par Peter Krawietz, Pep ⁠Lijnders et l’ancien international allemand Sven Bender.

La DFB a également nommé l’ancien défenseur allemand Per Mertesacker, membre de ‌l’équipe championne du monde en 2014, au poste de directeur sportif.

Le président de la DFB, Bernd ⁠Neuendorf, a déclaré que Jürgen Klopp était le candidat favori de la fédération ⁠pour succéder au poste ‌de sélectionneur.

"Au sein de la DFB, nous étions unanimes pour dire qu’il était le candidat avec lequel nous devions ​discuter. Nos entretiens avec Jürgen n’ont fait que renforcer ‌notre conviction qu’il est l’homme de la situation au bon moment."

Comptant parmi les entraîneurs de club les plus titrés d'Allemagne, Jürgen Klopp ​a remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund avant de prendre les rênes de Liverpool en 2015.

Au cours de ses neuf années passées à Anfield, il a mené le club à ⁠la conquête de presque tous les titres majeurs, notamment la Ligue des champions et la Premier League.

"Ce poste (de sélectionneur allemand) est le point d’orgue de ma carrière et je vais donner tout ce que j’ai pour réussir", a déclaré Jürgen Klopp aux journalistes vendredi.

"Je suis loin d’être parfait. Il nous reste quelques semaines avant la première trêve internationale. Je pense que c’est suffisant pour nous préparer."

(Rédigé par Suramya Kaushik à Bangalore, version française ​Etienne Breban, édité par Zhifan Liu)