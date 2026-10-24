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Penders plombe Chelsea contre Tottenham
information fournie par So Foot 24/10/2026 à 20:27

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Penders plombe Chelsea contre Tottenham

Penders plombe Chelsea contre Tottenham

Chelsea 0-2 Tottenham

Buts : Penders (77e CSC), Tel (87 e )

Expulsion : Palmer (80 e ) pour les Blues

QB pour SOFOOT.com

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