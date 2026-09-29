Mikel Oyarzabal est-il le Neville Londubat du football ?

Rarement mis en avant dans les débats, Mikel Oyarzabal est devenu au fil des années un buteur incontournable de la sélection espagnole. Un anti-héros footballistique avec une trajectoire frôlant le romanesque, qui n’est pas sans rappeler l’évolution de Neville Londubat tout au long de la saga Harry Potter.

14 juillet 2024, Stade olympique de Berlin, l’Europe retient son souffle. Alors que l’Espagne et l’Angleterre semblent filer tout droit en prolongation après l’ouverture du score de Nico Williams à la 47 e , puis l’égalisation de Cole Palmer 26 minutes plus tard. Mais soudain, Mikel Oyarzabal joue parfaitement son une-deux avec Marc Cucurella et crucifie Jordan Pickford à bout portant et offre le titre continental à la Roja . Treize ans, à un jour près, la sortie du dénouement de la saga du plus connu des sorciers avec Harry Potter et les Reliques de la mort Partie 2 dans lequel les spectateurs du monde entier ont découvert l’héroïsme insoupçonné de Neville Londubat au cinéma.

Les anti-héros devenus personnages principaux

L’histoire ne dit pas si Oyarzabal a la botanique dans la peau autant que Neville, mais c’est sur les pelouses qu’il s’exprime le mieux. Malgré son style pas toujours des plus élégants, presque gauche dans sa gestuelle avec ses grandes jambes et sa silhouette allongée comme l’induit le nom de famille du sorcier (Longbottom en VO, NDLR) , le numéro 21 espagnol n’en est pas moins un buteur redoutable lorsqu’il revêt la tunique de la Roja . Cinq buts en Coupe du monde, dont un penalty transformé en demi-finales contre la France et une nouvelle entrée fracassante face à l’Angleterre pour la première journée de la Ligue des nations, où il est venu offrir la victoire aux siens. Une efficacité chirurgicale pour le natif d’Eibar qui compte actuellement 18 réalisations lors de ses 20 derniers matchs avec l’Espagne, des statistiques folles qui ne le sont visiblement pas assez pour être nommé à 29 ans parmi les candidats au prochain Ballon d’or. Une nouvelle preuve du manque de considération de la planète foot envers les joueurs dans son registre. Neville Londubat a connu le même sort, au commencement de la série.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com