Penaldo a encore frappé
La planète football n’attendait que ça.
Le duel entre Alexandre Lacazette et Cristiano Ronaldo devait illuminer ce samedi automnal. Malheureusement pour Neom, le Français a dû sortir à la demi-heure de jeu , blessé. Son suppléant Ahmed Abdu a marqué (84 e ), mais un peu tard puisqu’Al-Nassr avait déjà fait la différence.…
QB pour SOFOOT.com
