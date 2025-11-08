Les Bleuets pas encore sortis d’affaire

France U17 0-0 Canada U17

Les cousins se quittent bons amis.

La France et le Canada n’ont pas réussi à se départager, à Doha (0-0), pour leur deuxième match de la Coupe du monde U17. Mercredi, en conférence de presse, le sélectionneur Lionel Rouxel avait prévenu à l’issue de la victoire face au Chili : « Les organismes sont mis à rude épreuve, il fait 28 degrés ici et les efforts coûtent cher. Nous aurons besoin de tout le monde dans cette aventure, des 21 joueurs. » Il l’a confirmé en faisant six changements dans son onze de départ.…

QB pour SOFOOT.com