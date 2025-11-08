Guingamp concède le nul malgré deux buts d'avance (dont un superbe)
Signé Amine Hemia.
À l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 2, Guingamp a cru battre Pau grâce à un beau but de son milieu franco-algérien : à la demi-heure de jeu, le bonhomme a envoyé une frappe gagnante sans contrôle qui a lobé Esteban Salles. Avant lui, Louis Mafouta a profité d’une mauvaise relance adverse pour ouvrir le score.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer