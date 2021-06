PEL : comment toucher la prime d'État en 2021

Plus vous alimentez votre plan, plus le montant de la prime augmente. Pour profiter de la prime, vous devez conserver le plan quatre ans ou plus. (© Fotolia)

Elle peut atteindre 1.525 euros (tout de même !). Pour encaisser la prime d'État, vous devez clôturer votre plan d'épargne logement et emprunter au moins 5.000 euros. Pas si simple en pratique...

Ne renoncez pas à obtenir la prime d'État de vos plans d'épargne logement (PEL) quand elle est prévue (elle a été supprimée des PEL ouverts à partir du 1er janvier 2018).

Depuis fin 2002, la prime d'un PEL n'est versée que si vous contractez un prêt pour réaliser un projet immobilier (acquisition ou travaux dans votre résidence principale, de SCPI - la résidence secondaire n'est éligible que sur les PEL souscrits jusque fin février 2011). Cette prime est calculée en fonction des intérêts cumulés (avec des modalités variables selon l'âge du PEL).

Elle est plafonnée pour les PEL ouverts depuis mars 2011 à 1.000 euros au lieu de 1.525 euros, le plafond étant désormais porté à 1.525 euros seulement si le PEL contribue à la construction ou l'acquisition d'un logement performant énergétiquement.

Majoration pour enfants à charge

Et elle peut être bonifiée en présence d'enfants (jusqu'à 100 euros par personne à charge, ou 153 euros lorsque le prêt contribue au financement d'une opération performante énergétiquement).

Tout au long des dix premières années chaque année écoulée rapporte des droits à prêt et à prime. Donc plus vous versez vite et plus vous laisser votre épargne fructifier longtemps, plus vous cumulez de droits à prêt et à prime.

Pour optimiser votre épargne n'hésitez pas à faire des versements libres en plus des versements programmés