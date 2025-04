Peine clémente pour José Mourinho après son craquage

Une sanction à piquer du nez.

José Mourinho s’en sort plus que bien : après son craquage plus tôt dans la semaine face à Galatasaray – il avait pincé le nez de son homologue Okan Buruk à la fin du match -, le technicien portugais n’a écopé que de trois matchs de suspension , applicables seulement en Coupe de Turquie. Son équipe étant donc éliminée de l’édition en cours, le Special One attendra ainsi la saison prochaine pour être puni. Les instances turques ont concédé avoir été plutôt clémentes avec Mourinho notamment en raison des provocations du camp adverse. Cela n’empêchera pas le Fener de faire appel de cette décision, mais aussi des autres sanctions, puisqu’au total, six membres du club stambouliote ont reçu des punitions (dont le milieu de terrain Fred, qui a pris trois matchs également).…

AL pour SOFOOT.com