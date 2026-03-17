Pedro Porro lèche les bottes de Tudor et défend Kinsky

Alerte au fayot ! Interrogé par le média espagnol AS, Pedro Porro a exprimé son soutien à son coach, Igor Tudor , largement contesté depuis son arrivée à Londres. Au cœur des polémiques, après le remplacement d’Antonin Kinsky à la 17e minute du huitièmes de finale aller face à l’Atlético de Madrid, le technicien croate a le vestiaire avec lui.

Porro au soutien du coach et de Kinsky

« Le manager voulait le protéger et, de mon point de vue, il a bien fait , assume d’abord le latéral. De notre côté, on ne pense pas qu’il l’a sorti à cause de ses deux erreurs. Le premier but est un golazo, tu ne peux rien faire. J’ai bien vu qu’il voulait le protéger . Peut-être que s’il le laisse, il sort trois ou quatre arrêt ensuite, mais tu ne peux pas le savoi r. »…

EA pour SOFOOT.com