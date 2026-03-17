La colère d’un groupe de supporters des Girondins de Bordeaux

Ne pas se laisser faire . Les Girondins de Bordeaux ont décidé ce samedi de ne plus reconnaître l’un de leurs groupes de supporters, les North Gate. Ces derniers n’ont pas tardé a réagir : « Nous dénonçons avec fermeté la décision prise par le club, qui choisit de sanctionner collectivement les North Gate. (…) Nous regrettons cette décision et dénonçons le deux poids, deux mesures dont notre association fait l’objet », peut-on lire dans un communiqué publié par le groupe sur les réseaux sociaux.

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AR pour SOFOOT.com