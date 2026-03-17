 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La colère d’un groupe de supporters des Girondins de Bordeaux
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 11:57

La colère d’un groupe de supporters des Girondins de Bordeaux

La colère d’un groupe de supporters des Girondins de Bordeaux

Ne pas se laisser faire . Les Girondins de Bordeaux ont décidé ce samedi de ne plus reconnaître l’un de leurs groupes de supporters, les North Gate. Ces derniers n’ont pas tardé a réagir : « Nous dénonçons avec fermeté la décision prise par le club, qui choisit de sanctionner collectivement les North Gate. (…) Nous regrettons cette décision et dénonçons le deux poids, deux mesures dont notre association fait l’objet », peut-on lire dans un communiqué publié par le groupe sur les réseaux sociaux.

pic.twitter.com/Icy0eXZT2h…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank