Youssouf Fofana regrette son manque de reconnaissance en France
Yous-souffre. Arrivé à l’AC Milan en 2024, Youssouf Fofana regrette que ses performances avec les Rossoneri passent sous les radars en France . « La Serie A, on a passé quelques mois sans l’avoir en France l’an dernier , je suis un dommage collatéral, confie l’ancien Monégasque à L’Équipe . Je passe un cap dans ma carrière chez un géant d’Italie et personne ne me voit, je n’ai pas de retour sur investissement. »
Un an et demi loin de la sélection
Le milieu de terrain de 27 ans n’a plus été convoqué en équipe de France depuis octobre 2024 . Passé dans un rôle de milieu relayeur à Milan, Fofana souligne un manque de compréhension des observateurs sur son jeu , l’écartant des débats médiatiques pour une place en Coupe du monde 2026.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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