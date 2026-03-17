Youssouf Fofana regrette son manque de reconnaissance en France

Yous-souffre. Arrivé à l’AC Milan en 2024, Youssouf Fofana regrette que ses performances avec les Rossoneri passent sous les radars en France . « La Serie A, on a passé quelques mois sans l’avoir en France l’an dernier , je suis un dommage collatéral, confie l’ancien Monégasque à L’Équipe . Je passe un cap dans ma carrière chez un géant d’Italie et personne ne me voit, je n’ai pas de retour sur investissement. »

Un an et demi loin de la sélection

Le milieu de terrain de 27 ans n’a plus été convoqué en équipe de France depuis octobre 2024 . Passé dans un rôle de milieu relayeur à Milan, Fofana souligne un manque de compréhension des observateurs sur son jeu , l’écartant des débats médiatiques pour une place en Coupe du monde 2026.…

CT pour SOFOOT.com