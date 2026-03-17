Le coach d’Annecy s’offre une décla bouillante sur l’arbitrage

Battu à domicile par le leader troyen, Laurent Guyot, coach d’Annecy, avait des choses à dire après la rencontre , qui s’est terminée dans la confusion, alors que les locaux réclamaient un pénalty dans les derniers instants du match . Une situation qui a valu une expulsion à son adjoint et qui a surtout amené le technicien a poussé un sacré coup de gueule au micro de beIN Sports.

Désavantagé contre le haut du panier ?

Si ces premiers mots ont été pour témoigner de sa déception après la performance des siens, Guyot s’est ensuite lancé dans une longue critique de l’arbitrage face aux gros : « Je suis obligé de parler de la dernière situation. Vous savez, Guyot il est bien gentil, l’autre jour, le nombre de félicitations que j’ai pu recevoir parce que j’avais reconnu la supériorité du Mans et que je n’avais pas voulu parler de certaines choses . »…

JF pour SOFOOT.com