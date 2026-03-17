Antonio Rüdiger : « Si j'avais eu l'intention de le tuer, il ne se serait pas relevé... »

Antonio Rüdiger : « Si j'avais eu l'intention de le tuer, il ne se serait pas relevé... »

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Peut-être, mais Antonio Rüdiger n’en a visiblement rien à tamponner. En conférence de presse ce lundi, le défenseur central du Real Madrid est revenu sur le vilain coup de genou qu’il avait asséné au visage du latéral de Getafe Diego Rico il y a de cela deux semaines.

« Le gars a exagéré, il avait juste besoin d’un peu d’attention »

Au lendemain du match, le joueur de Getafe avait déploré que l’arbitre ne daigne sortir de carton , affirmant que « si [Rüdiger] avait mieux visé, il aurait pu [le] laisser inanimé sur la pelouse » . « Tout le monde sait qu’il a fait exprès […] Quand je revois les images, je trouve étrange que la VAR n’ait pas été utilisée » , avait conclu Diego Rico.…

CMF pour SOFOOT.com