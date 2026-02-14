Pedro Neto et Chelsea croquent Hull City
Hull City 0-4 Chelsea
Buts : Neto (40 e , 51 e , 71 e ) et Estêvão (59 e )
Clair et Neto.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Pedro Neto et Chelsea croquent Hull City
Buts : Neto (40 e , 51 e , 71 e ) et Estêvão (59 e )
Clair et Neto.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Julia Simon et Lou Jeanmonnot vont tenter de poursuivre la moisson de l'équipe de France de biathlon samedi, Perrine Laffont a elle l'occasion de remporter une deuxième médaille dans une édition des Jeux alors que le skieur suisse Marco Odermatt espère enfin se ... Lire la suite
Personne ne pouvait s'attendre à ce scénario lunaire. Il fallait un cataclysme pour que l'or olympique échappe à Ilia Malinin et le cataclysme s'est produit vendredi soir sur la glace de Milan où le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov a été sacré champion olympique ... Lire la suite
par Vincent Daheron La délégation française a décroché vendredi deux nouvelles médailles grâce à l'or du biathlète Quentin Fillon Maillet et à l'argent du fondeur Mathis Desloges pour porter son total à dix sur les Jeux de Milan-Cortina. Malgré de grandes ambitions, ... Lire la suite
Le Kazakh Mikhail Shaidorov a été sacré vendredi champion olympique de patinage artistique à la surprise générale, alors que l'immense favori américain Ilia Malinin est complètement passé à côté, terminant huitième. Les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato ont ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer