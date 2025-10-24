Pedri ne dit rien avant Real Madrid-Barça
Le souverain poncif.
À deux jours du Clásico , Pedri a sorti le discours calibré du bon soldat blaugrana . Interrogé par les médias du club et DAZN, le Canarien a assuré que « le Barça donnera tout pour remporter les trois points » au Bernabéu, ce qui est une énorme surprise. Conscient que la saison n’a pas encore atteint les sommets de l’an dernier , le milieu s’est auto-évalué à « six ou sept » , en espérant « être à dix dimanche » . …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer