Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 12:51

Faites un vœu ! Quand on cause avec des joueurs du Barça, le Real Madrid n’est jamais trop loin. Il n’est pas question de Luis Figo ou de Ronaldo, mais plutôt de Pedri et Ferran Torres.

Invités dans l’émission télévisée El Hormiguero , les deux joueurs ont parlé de leur rival madrilène. Le présentateur Pablo Motos leur a d’abord demandé s’ils avaient des amis au sein de l’équipe du Real Madrid. « Oui, quelques-uns », a glissé Pedri qui s’est empressé de la jouer prudent : « Nous ne sommes pas amis au point de nous appeler tous les jours, mais nous nous entendons bien. »

JE pour SOFOOT.com

