Johan Micoud rejoint Armelle de Caméra Café dans une liste pour les municipales
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 12:56

Micoud d’État. La dernière ligne droite avant les élections municipales de mars 2026 est lancée et Johan Micoud va y participer . L’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, champion de France en 1999, semble toujours très attaché à cette ville puisqu’il a décidé de rejoindre la liste du candidat Philippe Dessertine (sans étiquette).

Un casting de légendes

« Son engagement, sa détermination, sa vision et la qualité de nos échanges ont rendu mon choix naturel » , a-t-il indiqué dans un communiqué. L’éternel romantique assure également vouloir « contribuer à faire [du sport] un atout pour l’ensemble des Bordelaises et des Bordelais » . L’une des promesses du candidat est d’ailleurs de redonner ses lettres de noblesse au club qui végète en N2.…

EL pour SOFOOT.com

Municipales 2026
Sport
