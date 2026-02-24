 Aller au contenu principal
Quand un joueur costaricain demande son amoureuse en mariage sur la pelouse… et annonce leur rupture trois jours plus tard
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 15:05

Ils se marièrent et n’eurent pas franchement le temps d’avoir beaucoup d’enfants. Dimanche 15 février, tout allait pour le mieux pour Derrickson Quirós , milieu de terrain de Xelajú MC, en première division guatémaltèque.

Alors que son équipe venait de l’emporter quatre buts à deux à domicile contre Marquense, le joueur costaricain s’est agenouillé sur la pelouse pour demander en mariage son amoureuse , la créatrice de contenus Wendy Nicole. Malgré que ce mouv’ provoquera toujours une immense gêne, cette dernière a alors accepté et mis la bague au doigt , le tout devant les caméras.…

CMF pour SOFOOT.com

