Quand un joueur costaricain demande son amoureuse en mariage sur la pelouse… et annonce leur rupture trois jours plus tard

Ils se marièrent et n’eurent pas franchement le temps d’avoir beaucoup d’enfants. Dimanche 15 février, tout allait pour le mieux pour Derrickson Quirós , milieu de terrain de Xelajú MC, en première division guatémaltèque.

Alors que son équipe venait de l’emporter quatre buts à deux à domicile contre Marquense, le joueur costaricain s’est agenouillé sur la pelouse pour demander en mariage son amoureuse , la créatrice de contenus Wendy Nicole. Malgré que ce mouv’ provoquera toujours une immense gêne, cette dernière a alors accepté et mis la bague au doigt , le tout devant les caméras.…

CMF pour SOFOOT.com