Un changement de hiérarchie dans les cages de la Juve ?

Qui affrontera Osimhen ? Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport , l’entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti , envisagerait pour le match retour du barrage de Ligue des champions ce mercredi, de faire appel au gardien de but Mattia Perin , éternelle doublure de la Vieille Dame.

Évidemment, comme on ne peut pas être deux à ce poste, ça obligerait à poser sur le banc l’actuel titulaire : Michele Di Gregorio. Il faut dire que le portier de 28 ans, arrivé à Turin en 2024, a commis quelques boulettes samedi dernier contre Côme, ainsi qu’une semaine plus tôt contre l’Inter Milan, sans compter les 5 pions encaissés mardi dernier contre Galatasaray.…

JE pour SOFOOT.com