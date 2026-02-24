 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un changement de hiérarchie dans les cages de la Juve ?
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 14:56

Un changement de hiérarchie dans les cages de la Juve ?

Un changement de hiérarchie dans les cages de la Juve ?

Qui affrontera Osimhen ? Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport , l’entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti , envisagerait pour le match retour du barrage de Ligue des champions ce mercredi, de faire appel au gardien de but Mattia Perin , éternelle doublure de la Vieille Dame.

Évidemment, comme on ne peut pas être deux à ce poste, ça obligerait à poser sur le banc l’actuel titulaire : Michele Di Gregorio. Il faut dire que le portier de 28 ans, arrivé à Turin en 2024, a commis quelques boulettes samedi dernier contre Côme, ainsi qu’une semaine plus tôt contre l’Inter Milan, sans compter les 5 pions encaissés mardi dernier contre Galatasaray.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La mouette d'Istanbul est décédée
    La mouette d'Istanbul est décédée
    information fournie par So Foot 24.02.2026 16:18 

    Mardi noir sur la planète foot : la mouette a perdu la vie. Lors du match entre Mevlanakapı Güzelhisarspor et İstanbul Yurdumspor (quel bonheur à écrire) en 1. Amatör Ligi, le gardien du club visiteur a heurté une mouette, enfin… un goéland leucophée , lors d’un ... Lire la suite

  • La Premier League râle contre les changements de calendrier imposés par l’UEFA
    La Premier League râle contre les changements de calendrier imposés par l’UEFA
    information fournie par So Foot 24.02.2026 16:09 

    La Premier League se fâche tout rouge. Dans un long communiqué publié ce mardi, la ligue anglaise a exprimé son agacement face aux chamboulements du calendrier imposés par l’UEFA. On rembobine. D’après le calendrier fixé il y a plus d’un mois, Arsenal doit accueillir ... Lire la suite

  • JO: Lindsey Vonn affirme que sa jambe a été "sauvée de l'amputation"
    JO: Lindsey Vonn affirme que sa jambe a été "sauvée de l'amputation"
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:06 

    La star américaine du ski Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute lors de la descente olympique à Cortina début février, a remercié lundi le médecin qui a "sauvé (sa) jambe de l'amputation".

  • Désiré Doué ne s’est pas senti concerné par les reproches d’Ousmane Dembélé
    Désiré Doué ne s’est pas senti concerné par les reproches d’Ousmane Dembélé
    information fournie par So Foot 24.02.2026 15:39 

    Un problème ? Quel problème ? Alors qu’il semblait être dans le viseur d’Ousmane Dembélé quand le Ballon d’or râlait sur ceux qui ne jouaient que pour leur pomme, Désiré Doué n’a visiblement pas pris le message directement pour lui. « Les leaders ont le droit de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank