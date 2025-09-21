 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pays-Bas: 37 arrestations après une manifestation anti-immigration
information fournie par AFP 21/09/2025 à 17:46

Des manifestants agitent des drapeaux néerlandais lors d'un défilé anti-immigration, à La Haye le 20 septembre 2025 ( ANP / Josh Walet )

Des manifestants agitent des drapeaux néerlandais lors d'un défilé anti-immigration, à La Haye le 20 septembre 2025 ( ANP / Josh Walet )

Quelque 37 personnes ont été arrêtées samedi aux Pays-Bas après de violents heurts avec la police en marge d'une manifestation anti-immigration à La Haye, a indiqué dimanche l'agence ANP, citant la police.

Dimanche après-midi, 27 suspects étaient toujours en détention, selon l'agence néerlandaise.

Quatre policiers ont été blessés et une voiture de police incendiée à la suite de ces heurts entre manifestants et policiers. Ces derniers, visés par des jets de pierres et de bouteilles, avaient fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants.

Selon la police, "quelques journalistes" ont été également blessés, sept selon les médias néerlandais, dont deux photographes roués de coups par des manifestants.

Une voiture de police incendiée lors d'une manifestation anti-immigration à La Haye, aux Pays-Bas, le 20 septembre 2025 ( ANP / Josh Walet )

Une voiture de police incendiée lors d'une manifestation anti-immigration à La Haye, aux Pays-Bas, le 20 septembre 2025 ( ANP / Josh Walet )

Cité dans des médias néerlandais, le maire de La Haye, Jan van Zanen, a dénoncé des incidents "sans précédent et indignes des Pays-Bas". "Des groupes de hooligans venus de tout le pays ont délibérément cherché à se confronter à la police. Ils ont utilisé une violence extrême", a-t-il déclaré.

En marge de cette manifestation, plus d'un millier de personnes, selon la police, ont cherché à se rassembler sur une autoroute traversant la ville, où elles ont rapidement affronté les forces de l'ordre présentes sur place.

