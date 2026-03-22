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Payet : l'addition s'il vous plaît
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 23:51

Payet : l'addition s'il vous plaît

Payet : l'addition s'il vous plaît

Elle n’avait pas franchement vocation à être marquante, mais la carrière de Dimitri Payet va incontestablement rester dans l’esprit des amateurs de Ligue 1 des 20 dernières années. Il y a même un certain regret, au moment de l’annonce de sa retraite à 39 ans, de ne pas l’avoir vu plus haut, beaucoup plus haut.

Entre poésie et tragédie, Dimitri Payet pleurait autant que le ciel marseillais, ce dimanche, au moment d’annoncer sa retraite, en marge de la rencontre entre l’OM et le LOSC. Deux de ses anciens clubs, même s’il n’a eu aucun mal à avouer son amour pour celui du sud. C’est en foulant la pelouse du Vélodrome que l’ancien numéro 10 s’est le mieux exprimé. C’est là qu’il a adressé ses meilleurs extérieurs, le mieux placé ses coups-francs et nettoyé le plus de lucarnes. En neuf saisons (entrecoupées d’une aventure de 18 mois à West Ham, qui fait toujours les beaux jours des compils du YouTube britannique), il a connu l’ivresse du bonheur et s’y est parfois noyé.

Grande séquence émotions sur Ligue 1+ 🥹 La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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