Habib Beye veut encore voir le positif à Marseille

Et encore un incendie à éteindre. Battu par Lille au Vélodrome, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers ce dimanche et se complique à nouveau la tâche dans sa quête de qualification en Ligue des champions . Alors que son équipe restait sur trois victoires consécutives en championnat, Habib Beye a tout de suite appelé au calme après la rencontre. « L’humeur d’un club ne doit pas être liée aux résultats , a-t-il formulé, comme un vœu pieux. Elle doit nous amener à avoir toujours la même humeur, de façon à avoir une régularité dans ce qu’on vit au quotidien, dans ce qu’on transmet aux joueurs, de façon à ce qu’eux ressentent cette énergie positive. »

« Ne pas s’apitoyer sur notre sort »

Arrivé sur le banc phocéen voilà un mois, l’ancien latéral maison espère que ses ouailles redresseront vite la tête après ce nouveau coup dur. « Après la défaite à Brest, c’était un moment difficile. On est restés concentrés, on est restés aussi lucide sur ce qu’on vivait. On est parti en stage et derrière, on a enchaîné. On a eu ce contre-coup aussi sur la Coupe de France et on a réussi à se remobiliser , a-t-il rappelé. L’objectif qu’on a maintenant, c’est de ne pas s’apitoyer sur notre sort et de savoir qu’il y a sept matchs. Et je vous dis, les équipes qui seront à l’arrivée, ce seront les équipes qui vivront le plus sereinement ces moments-là. » …

TB pour SOFOOT.com