Absent lors de la CAN, Nicolas Pépé fait son retour en sélection

L’heure du grand pardon ? Laissé à l’écart de la sélection ivoirienne partie au Maroc défendre son titre à la CAN pour des raisons extra-sportives, Nicolas Pépé est de retour en équipe nationale . Absent de la liste d’Emerse Faé dans un premier temps, l’ailier de Villarreal a été appelé à la rescousse pour pallier le forfait du jeune Yan Diomandé, blessé à l’épaule avec son club de Leipzig.

🚨 COMMUNIQUÉ – Fenêtre FIFA (mars 2026) Yan Diomandé est forfait (blessure à l’épaule). Il est remplacé par Nicolas Pépé pour les matchs amicaux face à la Corée du Sud et à l’Écosse. Prompt rétablissement à lui. 🇨🇮 pic.twitter.com/Llc1kDsZQW…

TB pour SOFOOT.com