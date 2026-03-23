Coach Vahid révèle quelle est la plus grande phobie des Nantais

Un sujet de santé publique. Ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné 2-3 face à Strasbourg et enchaîne une troisième défaite de suite. Les Canaris ont pourtant mené par deux fois mais un Panichelli des beaux jours a planté un doublé pour permettre à son équipe de s’imposer à la Beaujoire . Les Nantais sont désormais à cinq longueurs de la place de barragiste occupée par Auxerre.

Alors qu’est-ce qui cloche chez les Jaune et Vert ? Vahid Halilhodžić pense avoir la réponse : le FC Nantes a peur de la victoire . « C’est une équipe qui est très vulnérable sur le plan psychologique. Après le deuxième but, j’ai pensé qu’on irait jusqu’au bout. Malheureusement, dans leur tête, ils ont peur de gagner » , développe le psy bosnien.…

EA pour SOFOOT.com