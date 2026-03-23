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L’OM officialise le départ de Pablo Longoria
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 10:56

L’OM officialise le départ de Pablo Longoria

L’OM officialise le départ de Pablo Longoria

La révélation du jour. C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : Pablo Longoria va quitter la présidence de l’Olympique de Marseille . Si Alban Juster a déjà été nommé pour assurer l’interim à la tête du club, le départ de l’Espagnol n’avait pas encore été annoncé. C’est désormais chose faite. « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ » , écrit le club dans un communiqué publié ce lundi matin.

En six ans à l’OM (dont cinq en tant que président du club), Longoria n’aura jamais réussi à amener le club jusqu’à un nouveau trophée. Quelques mois après être passé tout proche lors du Trophée des champions disputé en début d’année, la crise sportive dans laquelle le club est plongé aura eu raison de son poste, lui qui ne souhaitait pas rester dans un nouveau rôle plus secondaire.…

TB pour SOFOOT.com

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