Pavard : « Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, dans ma tête c'était clair et net »
Un bain très moussant.
Le lendemain de son arrivée à Marseille , le défenseur français Benjamin Pavard se retrouvait déjà en conférence de presse d’avant-match , où il a d’ailleurs tenu à saluer tous les journalistes présents, pour la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à Lorient. L’occasion pour lui de s’exprimer pour la première fois sur les conditions de son arrivée dans la cité phocéenne.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
