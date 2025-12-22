Naples cuisine Bologne et remporte la Supercoupe d'Italie
Naples 2-0 Bologne
Buts : Neres (39 e et 57 e ) pour le Napoli
Naples plus que jamais sur le toit de l’Italie.…
TJ pour SOFOOT.com
Le SCB est encore pénalisé par ses propres fans. Ce lundi, la commission de discipline de la LFP a donné match perdu à Bastia face au Red Star , suite aux incidents qui ont perturbé cette rencontre de la seizième journée de Ligue 2, qui était par ailleurs les 120 ... Lire la suite
Bientôt le featuring avec Kondo ? Libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, Dimitri Payet met à profit son temps libre pour soutenir des causes honorables. Ce lundi, l’ancien attaquant de l’OM a poussé la chansonnette aux côtés du réalisateur Olivier ... Lire la suite
Vaillants pendant 90 minutes contre l'Olympique lyonnais, le FC Saint-Cyr Collonges a bien fait valoir son statut de petit poucet. Modeste équipe de Régional 1, ce club de la métropole de Lyon a vécu pendant plusieurs semaines la frénésie de la Coupe de France. ... Lire la suite
Afrique du Sud 2-1 Angola Buts : Appolis (21 e ) et Foster (79 e ) pour les Bafana-Bafana // Show (35 e ) pour les Palancas Negras Plus d’informations à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com
