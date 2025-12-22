 Aller au contenu principal
Après les incidents du 5 décembre, la Ligue donne match perdu à Bastia face au Red Star
22/12/2025 à 21:41

Après les incidents du 5 décembre, la Ligue donne match perdu à Bastia face au Red Star

Après les incidents du 5 décembre, la Ligue donne match perdu à Bastia face au Red Star

Le SCB est encore pénalisé par ses propres fans.

Ce lundi, la commission de discipline de la LFP a donné match perdu à Bastia face au Red Star , suite aux incidents qui ont perturbé cette rencontre de la seizième journée de Ligue 2, qui était par ailleurs les 120 ans du club corse. La fête avait tourné au fiasco après que le défenseur audonien Bradley Danger ait reçu un fumigène depuis les travées de Furiani, provoquant l’arrêt définitif de la rencontre le vendredi 5 décembre dernier. Intransigeante, la Ligue a décidé le retrait avec sursis d’un point pour les Bastiais, et ordonné la fermeture de la tribune Est de Furiani pour quatre matchs fermes.…

TJ pour SOFOOT.com


L'offre BoursoBank