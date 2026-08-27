Paulo Fonseca : « Peut-être que je suis un entraîneur de merde »

Paulo Fonseca : « Peut-être que je suis un entraîneur de merde »

Paulo sans science. L’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca avait la mine des mauvais soirs en conférence de presse ce mercredi après l’élimination de son équipe en Ligue des champions après sa défaite contre Fenerbahçe (1-2).

Fonseca agacé par une question

À une question sur son coaching tardif après avoir constaté que des joueurs n’étaient pas au rendez-vous pour ce match décisif, le technicien portugais est apparu dépité et a joué la carte de l’ironie , comme rapporté par La Chaîne L’Équipe : « C’est toujours la même question, je suis habitué. Qu’est-ce que je peux dire ? À la fin du match, c’est très facile de parler, c’est toujours pareil. La raison, c’est peut-être que je suis un entraîneur de merde, c’est l’explication. » …

CG pour SOFOOT.com